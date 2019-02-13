Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber

Zenit maçında ısınma sırasında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu 'ın kasığında yırtık tespit edildi.

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçındü dün , Rusya ekibi Zenit'i konuk etti. Karşılaşma öncesinde ısınmak üzere sahada yer alan ve sakatlık geçirdiği için maç kadrosundan çıkarılan ile ilgili kulüpten açıklama geldi. Kasığında kısmi yırtık olduğu ifade edilen Tolgay Arslan'ın ligin 23'üncü haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.
  1. 13.2.2019 13:34
  2. Güncelleme: 13.2.2019 13:52
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