Şanslar eşit – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Şanslar eşit

Şanslar eşit

’nin ligde bulunduğu durum onun gücünü yansıtmaz. Biz güçlü bir takımız ve bu güçlü yönlerimizi rakibe kabul ettirmek için oynayacağız.”

, Zenit karşısında olarak gerçek güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi. maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen tecrübeli hoca, "Zenit, Avrupa kupalarında her zaman üst turlarda olmaya çalışan bir takım. Liglerinde liderler. Güçlü yönleri var. Biz de analizlerimizi yaptık. Biz Fenerbahçeyiz. 'deki gücümüz ve buradaki coşkumuz tartışılmaz" dedi.

TARAFTARIMIZ EN BÜYÜK GÜÇ
GÜZEL bir maç olacağını vurgulayan Yanal şöyle devam etti: "İhtiyacımız olan coşkuyu taraftarımızla bulup ateşli bir gece olmasını diliyorum. Tur için şanslar eşit. Güçlü yönlerimizi rakibimize kabul ettirmek için oynayacağız. Fenerbahçe'nin ligde bulunduğu durum onun gücünü yansıtmaz. Biz güçlü bir takımız ve bu gücümüzü Avrupa Ligi'nde ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

ROMAN: AVANTAJ BİZDE
Roman Neustadter, Zenit'in 2 aydır resmi maç oynamamasının kendileri için avantaj olduğunu söyledi. Tecrübeli savunmacı, "İyi bir takımla karşılaşacağız. Fiziksel olarak güçlü bir takım. Bireysel olarak da çok iyi oyuncuları var. Hepsini tanıyorum. Bizim ligimizin ikinci yarısı başladı ama onlar 2 aydır resmi maç oynamadı. Bu bizim için en büyük avantaj." dedi.

SLİMANİ MAÇIN ADAMI OLABİLİR
Yanal, listesinden çıkarılan Benzia ile İslam Slimani'nin kadroda olacağını belirterek, "Hiçbir oyuncum için tereddütüm yok. Slimani bu zorluklarla başa çıkacak deneyime sahip. Kötü bir sezon geçiriyor ama bu kötü gidecek anlamını taşımıyor. Her saniye yeni bir fırsattır. Belki yarın akşamın futbolcusu olabilir" yorumunu yaptı. 'i ise şu an forvette değil kanatlarda kullanmayı düşündüğünü açıkladı.

  1. 12.2.2019
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