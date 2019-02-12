Şanslar eşit
“Fenerbahçe’nin ligde bulunduğu durum onun gücünü yansıtmaz. Biz güçlü bir takımız ve bu güçlü yönlerimizi rakibe kabul ettirmek için oynayacağız.”
Ersun Yanal, Zenit karşısında Fenerbahçe olarak gerçek güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi. Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen tecrübeli hoca, "Zenit, Avrupa kupalarında her zaman üst turlarda olmaya çalışan bir takım. Liglerinde liderler. Güçlü yönleri var. Biz de analizlerimizi yaptık. Biz Fenerbahçeyiz. Kadıköy'deki gücümüz ve buradaki coşkumuz tartışılmaz" dedi.
TARAFTARIMIZ EN BÜYÜK GÜÇ
GÜZEL bir maç olacağını vurgulayan Yanal şöyle devam etti: "İhtiyacımız olan coşkuyu taraftarımızla bulup ateşli bir gece olmasını diliyorum. Tur için şanslar eşit. Güçlü yönlerimizi rakibimize kabul ettirmek için oynayacağız. Fenerbahçe'nin ligde bulunduğu durum onun gücünü yansıtmaz. Biz güçlü bir takımız ve bu gücümüzü Avrupa Ligi'nde ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.
ROMAN: AVANTAJ BİZDE
Roman Neustadter, Zenit'in 2 aydır resmi maç oynamamasının kendileri için avantaj olduğunu söyledi. Tecrübeli savunmacı, "İyi bir takımla karşılaşacağız. Fiziksel olarak güçlü bir takım. Bireysel olarak da çok iyi oyuncuları var. Hepsini tanıyorum. Bizim ligimizin ikinci yarısı başladı ama onlar 2 aydır resmi maç oynamadı. Bu bizim için en büyük avantaj." dedi.
SLİMANİ MAÇIN ADAMI OLABİLİR
Yanal, TFF listesinden çıkarılan Benzia ile İslam Slimani'nin kadroda olacağını belirterek, "Hiçbir oyuncum için tereddütüm yok. Slimani bu zorluklarla başa çıkacak deneyime sahip. Kötü bir sezon geçiriyor ama bu kötü gidecek anlamını taşımıyor. Her saniye yeni bir fırsattır. Belki yarın akşamın futbolcusu olabilir" yorumunu yaptı. Victor Moses'i ise şu an forvette değil kanatlarda kullanmayı düşündüğünü açıkladı.
- 12.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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