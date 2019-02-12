Mücadele edeceğiz – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Mücadele edeceğiz

Mücadele edeceğiz
Zenit Sergei Semak, karşısında mücadele edeceklerini belirterek, "Resmi maçlarımız olmadı ama oyun bizim ne kadar hazır olduğumuzu gösterecektir. Her oyuncumuz mücadele edecek. Fenerbahçe cephesinde de bazı istedikleri oyuncular Avrupa Ligi listesinde yok. Bu da onlar için dezavantaj." dedi.
  1. 12.2.2019
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