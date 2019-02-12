Hakemler neye göre karar veriyor?

Ersun Yanal son dönemde artan hakem hatalarıyla ilgili açıklama beklediğini söyledi. Hakemlerin futbolun dışında olması gerektiğini belirten sarı-lacivertli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Hakemlerimiz linç edilmemeli, onlar da korunmalı. Ancak eğer bu adamlar bu tür kararları vermekte zorlanıyorsa bir sıkıntı var. Birisi çıkıp bunu açıklamalı. Bugünkü durumdan herkes memnun mu? Adil olduklarını düşünüyor mu? Keyfi işler var mı, oluyor mu? Kamuoyu da çok merak ediyor bu durumu.

Atamalar neye göre yapılıyor? Bir maçın hakemi 5 kez bir takımın başındaysa herkesin bir hakemi mi var? Bir bakıyorsunuz bir tarafta bir karar uygulanırken görüntüler içindeki VAR burada bir şey derken birisi 'hayır' diyor. Oyuncumun iki kez 'f..k off' dediği söylendi ama başka maçta bağıra bağıra 'f..k off' dendiğinde atılmıyor. Kafam karışmış durumda. Diğer ülkelerde yüzde kaç VAR'a gidilmiş bir bakın. Bir pilot uçtukça emergency eğitimlerine girer. Hakemler uygulamalarda hataları çalışıyorlar mı? Ben sadece öğrenmek istiyorum."

ÇÖPLE, SAMANI AYRI TUTALIM

Hakem Ümit Öztürk'ün ailesinin geçen sezonki Alanya-Galatasaray maçının ardından Fatih Terim'le fotoğraf çektirmesini de değerlendiren Yanal, "Çöple samanı ayıralım. Hepimiz aynı gemideyiz. Görüştüğümüz insanlar var. Rakip takım teknik direktörüyle tatil de yaparım ben. Çok dost olduğum hakem arkadaşlarım var. İşini yapmak başka bir şey. Kültür ve yönetim tek çare" dedi.



FENER'DE ÇOK YAŞLI iSiM VAR'

Zenit ve İstanbulspor'un eski futbolcusu Salenko, "F.Bahçe, Zenit'ten daha güçsüz durumda. Ama Türkleri hafife almayın. Oradaki atmosfer korkutucu. F.Bahçe'nin çok yaşlı oyuncusu var. Skrtel, Valbuena, Soldado Türkiye'ye para için gelmiş." dedi.



BORIS IGNATYEV: ZENiT ELENiR

Rus Milli Takımı'nın eski hocası Boris Ignatyev ise, "Rus takımlarının Avrupa Ligi'nde ilerleyebileceğini sanmıyorum. Kondisyon seviyeleri şu an çok düşük. Bence Zenit de Krasnodar da turu geçemez. Ama Krasnodar'ın şansı daha fazla" yorumunu yaptı.