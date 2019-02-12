Hakemler neye göre karar veriyor?
Yanal, “Bana oyuncumun iki kez ‘f..k off’ dediği söylendi. Ama başka maçta bağıra bağıra ‘f..k off’ dendiğinde atılmıyor. Kafam karışmış durumda” dedi.
Ersun Yanal son dönemde artan hakem hatalarıyla ilgili açıklama beklediğini söyledi. Hakemlerin futbolun dışında olması gerektiğini belirten sarı-lacivertli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Hakemlerimiz linç edilmemeli, onlar da korunmalı. Ancak eğer bu adamlar bu tür kararları vermekte zorlanıyorsa bir sıkıntı var. Birisi çıkıp bunu açıklamalı. Bugünkü durumdan herkes memnun mu? Adil olduklarını düşünüyor mu? Keyfi işler var mı, oluyor mu? Kamuoyu da çok merak ediyor bu durumu.
Atamalar neye göre yapılıyor? Bir maçın hakemi 5 kez bir takımın başındaysa herkesin bir hakemi mi var? Bir bakıyorsunuz bir tarafta bir karar uygulanırken görüntüler içindeki VAR burada bir şey derken birisi 'hayır' diyor. Oyuncumun iki kez 'f..k off' dediği söylendi ama başka maçta bağıra bağıra 'f..k off' dendiğinde atılmıyor. Kafam karışmış durumda. Diğer ülkelerde yüzde kaç VAR'a gidilmiş bir bakın. Bir pilot uçtukça emergency eğitimlerine girer. Hakemler uygulamalarda hataları çalışıyorlar mı? Ben sadece öğrenmek istiyorum."
ÇÖPLE, SAMANI AYRI TUTALIM
Hakem Ümit Öztürk'ün ailesinin geçen sezonki Alanya-Galatasaray maçının ardından Fatih Terim'le fotoğraf çektirmesini de değerlendiren Yanal, "Çöple samanı ayıralım. Hepimiz aynı gemideyiz. Görüştüğümüz insanlar var. Rakip takım teknik direktörüyle tatil de yaparım ben. Çok dost olduğum hakem arkadaşlarım var. İşini yapmak başka bir şey. Kültür ve yönetim tek çare" dedi.
FENER'DE ÇOK YAŞLI iSiM VAR'
Zenit ve İstanbulspor'un eski futbolcusu Salenko, "F.Bahçe, Zenit'ten daha güçsüz durumda. Ama Türkleri hafife almayın. Oradaki atmosfer korkutucu. F.Bahçe'nin çok yaşlı oyuncusu var. Skrtel, Valbuena, Soldado Türkiye'ye para için gelmiş." dedi.
BORIS IGNATYEV: ZENiT ELENiR
Rus Milli Takımı'nın eski hocası Boris Ignatyev ise, "Rus takımlarının Avrupa Ligi'nde ilerleyebileceğini sanmıyorum. Kondisyon seviyeleri şu an çok düşük. Bence Zenit de Krasnodar da turu geçemez. Ama Krasnodar'ın şansı daha fazla" yorumunu yaptı.
- 12.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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