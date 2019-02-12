Fener Avrupa’da teselli arıyor

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bu akşam Rusya'nın Zenit takımını ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, iddiasının devam ettiği son kulvarda kazanıp, rövanş için avantaj sağlamaya çalışacak. Ülker Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.



SKRTEL&NETO İÇİN NOSTALJİK GECE

Martin Skrtel ve Luis Neto bu akşam eski takımlarına karşı mücadele verecek. Fenerbahçeli Skrtel, 2004-08 sezonları arasında Rus ekibinde forma giydi. Zenit'li Neto ise uzun yıllar görev yaptığı mavibeyazlı ekipten 2017-18 sezonu başında Fenerbahçe'ye kiralanmış, daha sonra geri dönmüştü.



ÜST ÜSTE 3. RUS RAKİP

Kanarya, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda üst üst 3. kez Rus rakiple karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 2015-16 sezonunda eşleştiği Lokomotif Moskova'yı 2-0 ve 1-1'lik skorlarla saf dışı bırakırken, 2016-17'de karşısına çıkan Krasnodar'a ise 0-1 ve 1-1'lik sonuçlarla elenmişti.



9 EKSİK VAR

KANARYA'DA UEFA listesinde yer almayan Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Miha Zajc, Tolga Ciğerci, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra lisansı askıya alınan Carlos Kameni görev yapamayacak.



SON PROVA YAPILDI

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün taktik idmanla tamamladı. UEFA listesinde olmayanlar ayrı çalıştılar.



KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ YOK

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 16 Avrupa kupası maçında tek yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son 16 karşılaşmanın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı; sadece Vardar'a 2-1 mağlup oldu. Bu süreçte Ajax, Monaco, Manchester United, Anderlecht, Feyenoord ve Braga gibi firma kulüpleri deviren Kanarya, 16 maçta kalesinde sadece 8 gol gördü. 9 mücadeleyi gol yemeden tamamladı.



Avrupa kupalarında bugüne kadar sahasında 113 maça çıkan Fenerbahçe, 56 galibiyet elde etti. (25 beraberlik, 32 yenilgi).



Rus takımlarıyla bugüne dek 8 kez karşı karşıya gelen sarı- lacivertliler, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.



SADECE YEMEK YİYİP, DÖNDÜM

Kayserispor maçını tribünden izleyen Zenit'in yardımcı hocası Tymoschuk, Fenerbahçe hakkında net bir fikir oluşturamadığını söyledi: "İzlediğim takımın stoper, oyun kurucusu, sağ açığı ve santrforu bize karşı oynamayacak. Nasıl bir sistemle, hangi oyuncularla oynayacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Bir Anadolu şehri görüp, güzel yemekler yedim ve döndüm."



Fenerbahçe, Avrupa arenasında toplamda ise 228 kez boy gösterdi. 83 galibiyet, 48 beraberlik ve 97 mağlubiyet gördü.