Ersun Yanal'dan flaş Tolgay Arslan açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit St. Petersburg'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, maç sonu değerlendirmesinde Tolgay Arslan'ın sürpriz sakatlığına dair açıklamalarda da bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın açıklamalarından satır başları;

"Sanırım Zenit ilk kornerini 60. dakikada kullandı. O dakikaya kadar rakibe göre pozisyonlarımız çok fazlaydı. Bu arada Harun'a iş düştü ve bu özelliğinden faydalandık. İki devreli bir maç şimdi oraya gideceğiz. Oyuncuların tepkisini olumlu buluyorum. Bu iki devreli bir maç... İlk devresini bitirdik, bir devresi daha var. Oyuncularımızın oyun iştahını çok olumlu buluyorum."

"Özellikle uzun zamandır oynamayan Valbuena, Moses ve elbette diğer oyuncularımız. Gördüğünüz gibi hakem konuşulmadı ve gergin bir ortam olmadı. Sadece futbolu konuşuyoruz çünkü kurallar var ve kurallar çok net. İki takım için de keyifli bir oyundu. Tartışılacak bir şey olmadı."

"Deplasmanda daha iştahlı oynamamız gerekiyor. Bunu futbolcularımızla da tartışıyoruz. Arkamızda inanılmaz güçlü bir destek var. Burada bu duyguyu yaşattıkları için seyircimize teşekkür etmek istiyorum. Zenit galibiyeti tüm camiamızın güvenini kazanmasına etkin rol oynadı. Moses ve Valbuena iyiydi. Diğer oyuncularımız da oldukça iyi ve arzuluydu. Tolgay'ın durumu yarın belli olacak. Kasığında bir ağrı hissetti. Kesin bir şey söyleyemem. Savunmada daha sertleşmeliyiz. Yavaş yavaş takım olarak iyi savunma yapacağız. Fenerbahçe büyük bir camia ve büyük bir takım. Yaşadığımız sorunları aşmak bizim için çok kolay olabilir. Savunmada sertleşmeliyiz, yavaş yavaş daha iyi savunma yapacağız."