Başkan geri sayımda

Maddi anlamda zor günler geçiren ve kaynak arayan Fenerbahçe, kurtuluş planları arasında gördüğü yeni proje için geri sayıma geçti. Başkan Ali Koç'un uzun süredir büyük uğraş verdiği projenin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ali Koç'un yardım kampanyası olarak gösterilmesini istemediği bu projede oluşturulacak fonla nakit ve acil para ihtiyacı karşılanacak, yatırımcılar da belli bir süreçten sonra para kazanmaya başlayacak. Bu fonlardaki yatırım süresinin 5 ile 7 yıl arasında olacağı ifade edilirken, bu projeye katılmak isteyenler 3 gruba ayrılacak. Fona katılım bedellerine göre belirnecek gruplar, 20 TL ile 100 bin TL, 100 bin TL ile 1 milyon TL ve 1 milyon TL üstü olacak.



HER GRUBA BİR YÖNETİCİ

Fenerbahçe'nin nakit para ihtiyacını karşılayacak projede tüm kulüp çalışanları görev yapacak. Bu projenin reklam ve tanıtım çalışmalarını Ali Koç'un, 'Fenerbahçeliyiz' seçim kampanyasını yürüten ekip üstlenecek. Bu arada 1 milyon TL ve üzerindeki yatırımcılarla Koç ilgilenecek. İkinci grupla iletişimi Burhan Karaçam, 3. grupla da Şaban Erdikler sağlayacak.