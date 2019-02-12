Başkan geri sayımda – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Başkan geri sayımda

Başkan geri sayımda

Başkan geri sayımda

, ’nin kurtuluşu olarak gördüğü yeni projeyi hayata geçirmek için gün sayıyor.

Maddi anlamda zor günler geçiren ve kaynak arayan , kurtuluş planları arasında gördüğü için geri sayıma geçti. Başkan 'un uzun süredir büyük uğraş verdiği projenin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ali Koç'un yardım kampanyası olarak gösterilmesini istemediği bu projede oluşturulacak fonla nakit ve acil para ihtiyacı karşılanacak, yatırımcılar da belli bir süreçten sonra para kazanmaya başlayacak. Bu fonlardaki yatırım süresinin 5 ile 7 yıl arasında olacağı ifade edilirken, bu projeye katılmak isteyenler 3 gruba ayrılacak. Fona katılım bedellerine göre belirnecek gruplar, 20 TL ile 100 bin TL, 100 bin TL ile 1 milyon TL ve 1 milyon TL üstü olacak.

HER GRUBA BİR YÖNETİCİ
Fenerbahçe'nin nakit para ihtiyacını karşılayacak projede tüm kulüp çalışanları görev yapacak. Bu projenin reklam ve tanıtım çalışmalarını Ali Koç'un, 'Fenerbahçeliyiz' seçim kampanyasını yürüten ekip üstlenecek. Bu arada 1 milyon TL ve üzerindeki yatırımcılarla Koç ilgilenecek. İkinci grupla iletişimi Burhan Karaçam, 3. grupla da Şaban Erdikler sağlayacak.

  1. 12.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan geri sayımda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN