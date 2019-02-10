Zenit için start aldılar – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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için start aldılar

Zenit için start aldılar

Kanarya, son 32 turunda salı günü 'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kanarya, son 32 turunda salı günü 'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, deplasmanında forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

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Zenit maçında kadro değişecek. Kayseri'de ilk 11'de forma giyen Serdar, Ekici ve , UEFA listesinde yer almadıkları için salı akşamı forma giyemeyecek. Sarı kart cezası nedeniyle ligde oynayamayan ise takıma dönüyor. Skrtel ile Sadık da iyileşmeleri halinde kadroya dahil edilecek. Yanal'ın Moses'i de 11'e monte etmesi bekleniyor.

  1. 10.2.2019
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