Zenit için start aldılar
Kanarya, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda salı günü Zenit'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kanarya, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda salı günü Zenit'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kayseri deplasmanında forma giyenler yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.
AVRUPA'DA YENİ ONBİR
Zenit maçında kadro değişecek. Kayseri'de ilk 11'de forma giyen Serdar, Ekici ve Soldado, UEFA listesinde yer almadıkları için salı akşamı forma giyemeyecek. Sarı kart cezası nedeniyle ligde oynayamayan Mehmet Topal ise takıma dönüyor. Skrtel ile Sadık da iyileşmeleri halinde kadroya dahil edilecek. Yanal'ın Moses'i de 11'e monte etmesi bekleniyor.
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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