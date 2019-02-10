Tolgay Arslan geri viteste!
Ersun Yanal'ın transferini çok istediği Tolgay Arslan onbirde çıktığı ilk maçında hayal kırıklığı yaşattı.
Ersun Yanal'ın transferini çok istediği Tolgay Arslan onbirde çıktığı ilk maçında hayal kırıklığı yaşattı. Tecrübeli isim, 72 dakikada 51 kez topla buluştu. 40 pas denedi, yüzde 80 başarı yakaladı. Ancak pasları ileri değil çoğunlukla yana ve geriyeydi. En çok pası Jailson (6), Roman (5) ve Serdar'a (5) attı. Soldado'yu hiç topla buluşturamadı. Hiç şut denemedi, hiç şut pası vermedi.
'HER B..A SARI KART ÇIKARDI!'
Maçtan sonra kırmızı kart gören Tolgay Arslan'ın atılma nedeni belli oldu. Arslan'ın hakem Alper Ulusoy'a koridorlarda, "Her b.ka sarı kart gösteriyorsunuz" dediği için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü ifade edildi. Bir maç ceza gelmesi beklenen Tolgay, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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