Tolgay Arslan geri viteste!

Ersun Yanal'ın transferini çok istediği Tolgay Arslan onbirde çıktığı ilk maçında hayal kırıklığı yaşattı. Tecrübeli isim, 72 dakikada 51 kez topla buluştu. 40 pas denedi, yüzde 80 başarı yakaladı. Ancak pasları ileri değil çoğunlukla yana ve geriyeydi. En çok pası Jailson (6), Roman (5) ve Serdar'a (5) attı. Soldado'yu hiç topla buluşturamadı. Hiç şut denemedi, hiç şut pası vermedi.



'HER B..A SARI KART ÇIKARDI!'

Maçtan sonra kırmızı kart gören Tolgay Arslan'ın atılma nedeni belli oldu. Arslan'ın hakem Alper Ulusoy'a koridorlarda, "Her b.ka sarı kart gösteriyorsunuz" dediği için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü ifade edildi. Bir maç ceza gelmesi beklenen Tolgay, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.