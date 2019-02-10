Tolgay Arslan geri viteste! – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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geri viteste!

Tolgay Arslan geri viteste!

'ın transferini çok istediği onbirde çıktığı ilk maçında hayal kırıklığı yaşattı.

'ın transferini çok istediği onbirde çıktığı ilk maçında hayal kırıklığı yaşattı. Tecrübeli isim, 72 dakikada 51 kez topla buluştu. 40 pas denedi, yüzde 80 başarı yakaladı. Ancak pasları ileri değil çoğunlukla yana ve geriyeydi. En çok pası Jailson (6), Roman (5) ve Serdar'a (5) attı. 'yu hiç topla buluşturamadı. Hiç şut denemedi, hiç şut pası vermedi.

'HER B..A SARI KART ÇIKARDI!'
Maçtan sonra gören Tolgay Arslan'ın atılma nedeni belli oldu. Arslan'ın hakem Alper Ulusoy'a koridorlarda, "Her b.ka gösteriyorsunuz" dediği için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü ifade edildi. Bir maç ceza gelmesi beklenen Tolgay, maçında forma giyemeyecek.

  1. 10.2.2019
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