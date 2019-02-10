Slimani’den vazgeçtiler

Real Betis'in devre arasında görüştüğü İslam Slimani'yi almaktan vazgeçtiği bildirildi. İspanyol basını, Betis'in kadrosunda Avrupa Birliği dışından oyuncu kontenjanında yer açmakta zorlandığı için transferi askıya aldığını yazdı. Betis'in Slimani için yaz transfer döneminde Leicester ile masaya oturacağı belirtiliyordu.