Slimani’den vazgeçtiler – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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Slimani’den vazgeçtiler

Slimani’den vazgeçtiler

'in devre arasında görüştüğü 'yi almaktan vazgeçtiği bildirildi.

'in devre arasında görüştüğü 'yi almaktan vazgeçtiği bildirildi. İspanyol basını, Betis'in kadrosunda Avrupa Birliği dışından oyuncu kontenjanında yer açmakta zorlandığı için transferi askıya aldığını yazdı. Betis'in Slimani için yaz döneminde Leicester ile masaya oturacağı belirtiliyordu.

  1. 10.2.2019
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