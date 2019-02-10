Slimani’den vazgeçtiler
Real Betis'in devre arasında görüştüğü İslam Slimani'yi almaktan vazgeçtiği bildirildi.
Real Betis'in devre arasında görüştüğü İslam Slimani'yi almaktan vazgeçtiği bildirildi. İspanyol basını, Betis'in kadrosunda Avrupa Birliği dışından oyuncu kontenjanında yer açmakta zorlandığı için transferi askıya aldığını yazdı. Betis'in Slimani için yaz transfer döneminde Leicester ile masaya oturacağı belirtiliyordu.
- 10.2.2019
- Zeki Uzundurukan: Şenol Güneş'e bir tuzak kuruldu
- Erman Toroğlu: Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta devam etmesi Beşiktaş'a zarar verir
- Serkan Korkmaz: Şenol Güneş adının Milli Takım ile anılıyor olması heyecan verici
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Trabzonspor'la gurur duyuyoruz"
- Fenerbahçe yeni transferler için imza töreni düzenledi
-
Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
-
Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
-
Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Slimani’den vazgeçtiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.