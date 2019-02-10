Deplasmanda rekor!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahadan sadece bir kez kazanabilen sarı-lacivertliler, 61. sezonunu geçirdiği ligde ilk 11 deplasman maçı baz alındığına en kötü dönemini geçiriyor. Deplasmanda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrılan sarı-lacivertliler, galibiyete 2 puan verilen 1971-72 sezonunda dış sahada ilk 11 maçında 1 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet almıştı. Deplasmanda bu sezon sadece Konyaspor'u 1-0 yenebilen Kanarya, 1971-72, 1976-77 ve 1986-87'dan sonra 4. kez ilk 11 deplasman maçında tek galibiyette kaldı. Ersun Yanal da ligde çıktığı 3 deplasman maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.



DAHA KÖTÜ OLDU

Kayseri'de takım gibi Ersun Yanal da formsuzdu. Deneyimli çalıştırıcının kritik anlardaki oyuncu değişiklikleri olumsuz netice verdi. 82'de Tolgay'ın yerine giren Eljif'in kaptırdığı top gol oldu. 72'de Ayew'in yerine alınan Frey ise 10 topun 3'ünü kaptırdı. Frey girene kadar Kayseri, Fenerbahçe ceza sahasına 2 kez girmişti. Frey'le 5 kez girdi. Frey'li dakikalarda Kayseri'nin topla oynama oranı % 61.2'ye çıktı.



EN ZAYIF HALKA

Ersun Yanal'la Kanarya, 3'ü kupada 9 maça çıktı. 3'er galibiyet, yenilgi ve beraberlik yaşadı. Yanal gibi sonradan göreve gelen Hakan Keleş, Aykut Kocaman (8'de 4) yaptı. H. Karaman 10 maçta 1 kez kaybetti.