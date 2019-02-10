Deplasmanda rekor!
Sarı-lacivertliler, 11 maçta 1 galibiyet ile 1971-72 sezonunu da geçip tarihinin en kötü dış saha performansına imza attı.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahadan sadece bir kez kazanabilen sarı-lacivertliler, 61. sezonunu geçirdiği ligde ilk 11 deplasman maçı baz alındığına en kötü dönemini geçiriyor. Deplasmanda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrılan sarı-lacivertliler, galibiyete 2 puan verilen 1971-72 sezonunda dış sahada ilk 11 maçında 1 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet almıştı. Deplasmanda bu sezon sadece Konyaspor'u 1-0 yenebilen Kanarya, 1971-72, 1976-77 ve 1986-87'dan sonra 4. kez ilk 11 deplasman maçında tek galibiyette kaldı. Ersun Yanal da ligde çıktığı 3 deplasman maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.
DAHA KÖTÜ OLDU
Kayseri'de takım gibi Ersun Yanal da formsuzdu. Deneyimli çalıştırıcının kritik anlardaki oyuncu değişiklikleri olumsuz netice verdi. 82'de Tolgay'ın yerine giren Eljif'in kaptırdığı top gol oldu. 72'de Ayew'in yerine alınan Frey ise 10 topun 3'ünü kaptırdı. Frey girene kadar Kayseri, Fenerbahçe ceza sahasına 2 kez girmişti. Frey'le 5 kez girdi. Frey'li dakikalarda Kayseri'nin topla oynama oranı % 61.2'ye çıktı.
EN ZAYIF HALKA
Ersun Yanal'la Kanarya, 3'ü kupada 9 maça çıktı. 3'er galibiyet, yenilgi ve beraberlik yaşadı. Yanal gibi sonradan göreve gelen Hakan Keleş, Aykut Kocaman (8'de 4) yaptı. H. Karaman 10 maçta 1 kez kaybetti.
- 10.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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