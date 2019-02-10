Deplasmanda rekor! – Fotomaç – 10 Şubat 2019
10 Şubat 2019, Pazar
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Deplasmanda rekor!

Deplasmanda rekor!

Sarı-lacivertliler, 11 maçta 1 galibiyet ile sezonunu da geçip tarihinin en kötü dış saha performansına imza attı.

'de bu sezon dış sahadan sadece bir kez kazanabilen sarı-lacivertliler, 61. sezonunu geçirdiği ligde ilk 11 deplasman maçı baz alındığına en kötü dönemini geçiriyor. Deplasmanda 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle sahadan ayrılan sarı-lacivertliler, galibiyete 2 puan verilen sezonunda dış sahada ilk 11 maçında 1 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet almıştı. Deplasmanda bu sezon sadece 'u 1-0 yenebilen Kanarya, 1971-72, 1976-77 ve 1986-87'dan sonra 4. kez ilk 11 deplasman maçında tek galibiyette kaldı. da ligde çıktığı 3 deplasman maçında 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.

DAHA KÖTÜ OLDU
Kayseri'de takım gibi Ersun Yanal da formsuzdu. Deneyimli çalıştırıcının kritik anlardaki oyuncu değişiklikleri olumsuz netice verdi. 82'de Tolgay'ın yerine giren Eljif'in kaptırdığı top gol oldu. 72'de Ayew'in yerine alınan Frey ise 10 topun 3'ünü kaptırdı. Frey girene kadar Kayseri, ceza sahasına 2 kez girmişti. Frey'le 5 kez girdi. Frey'li dakikalarda Kayseri'nin topla oynama oranı % 61.2'ye çıktı.

EN ZAYIF HALKA
Ersun Yanal'la Kanarya, 3'ü kupada 9 maça çıktı. 3'er galibiyet, yenilgi ve beraberlik yaşadı. Yanal gibi sonradan göreve gelen Hakan Keleş, (8'de 4) yaptı. H. 10 maçta 1 kez kaybetti.

  1. 10.2.2019
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