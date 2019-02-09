TFF'den VAR operasyonu!
09 Şubat 2019, Cumartesi
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'den VAR operasyonu!

TFF'den VAR operasyonu!

, VAR Sistemi’nde son haftalarda artan hatalar nedeniyle düğmeye bastı. Özellikle Trabzonspor-Başakşehir maçında VAR’ın başındaki ’un skandal VAR yönetimi, bardağı taşıran son damla oldu. VAR Koordinatörü Murat Ilgaz görevinden alındı.

Türkiye 'ndan VAR Operasyonu... , bu sezon 'de bu sezon ilk kez uygulanan VAR Sistemi'nde son haftalarda artan büyük hatalar nedeniyle harekete geçti. TFF'nin, özellikle Trabzonspor-Başakşehir maçında VAR odasındaki hakem 'un, orta hakem Halil Umut Meler'in skandal yönetimine seyirci kalmasından oldukça rahatsız olduğu belirtildi. Kritik haftalarda kulüplerin VAR ile ilgili artan şikayetleri, TFF'nin düğmeye basmasına neden oldu.


VAR'dan canı yanan kulüplerin tepkilerine duyarsız kalmayan TFF, VAR Koordinatörü Murat Ilgaz'ı görevinden aldı. Yerine ise ilerleyen günlerde bir atama yapılacak. Futbol Federasyonu'nun, VAR ile ilgili alacağı tedbirlerle hakemlerin VAR performanslarını iyileştirmeyi hedeflediği belirtildi. Bunun için hakemlere ekstra kurslar verileceği ifade edildi. Öte yandan VAR Koordinatörlüğü görevinden alınan Murat Ilgaz'ın üyeliğinin devam ettiği kaydedildi.

  1. 9.2.2019
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