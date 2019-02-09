Kayseri'de hakem faciası

Fenerbahçe'nin Kayserispormaçına hakem Alper Ulusoy, veridği skandal kararlarla damga vurdu. İlk yarının sonlarına doğru orta sahada Şamil ile Mehmet Ekici arasındaki pozisyonda Kayserisporlu orta saha, Ekici'nin ayağına bastı ve nerdeyse kırıyordu. Hakem Ulusoy ise bu pozisyonda faul bile vermezken, bu kararıyla büyük bir tepki çekti.



TOLGAY'A KIRMIZIYI TÜNELDE GÖSTERDİ



Yanlış taç kararına itiraz eden Tolgay'a tereddütsüz sarı kart gösteren Ulusoy, Mensah'ın yaptığı faullere ve sert itirazlara sessiz kaldı, kart dahi çıkartmadı. Ulusoy, ilk yarının uzatma dakikalarında ise yaptığı faule itiraz eden Soldado'ya önce sarı ardından direkt kırmızı kartını gösterip maçı katletti. Tolgay Arslan'a ise maç sonu tünelde 2. sarıyı çıkardı.



TÜM KULVARLARDA 6. KIRMIZI



Fenerbahçe'de Soldado'nun kırmızı kart görmesiyle sarı-lacivertliler tüm kulvarlarda 6. kez kızardı. Süper Lig'de 4. kez kırmızı karta maruz kalan Sarı Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde de birer kez kırmızı kart gördü.



VERDİĞİ TEK DOĞRU KARAR



Kayserispor maçını katleden hakem Alper Ulusoy'un verdiği tek doğru karar, sarı-kırmızılıların attığı golü iptal etmek oldu. Ulusoy, 62'de Umut'un attığı golü, asisti yapan Kravets'in Serdar'a faulü gerekçesiyle VAR'a giderek iptal etti.