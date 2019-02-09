Kayseri'de hakem faciası
Şamil’in, Ekici’nin ayağına basmasına faul dahi vermedi, Fener’de ise önce Soldado’yu maç sonu da Tolgay’ı kızarttı.
Fenerbahçe'nin Kayserispormaçına hakem Alper Ulusoy, veridği skandal kararlarla damga vurdu. İlk yarının sonlarına doğru orta sahada Şamil ile Mehmet Ekici arasındaki pozisyonda Kayserisporlu orta saha, Ekici'nin ayağına bastı ve nerdeyse kırıyordu. Hakem Ulusoy ise bu pozisyonda faul bile vermezken, bu kararıyla büyük bir tepki çekti.
TOLGAY'A KIRMIZIYI TÜNELDE GÖSTERDİ
Yanlış taç kararına itiraz eden Tolgay'a tereddütsüz sarı kart gösteren Ulusoy, Mensah'ın yaptığı faullere ve sert itirazlara sessiz kaldı, kart dahi çıkartmadı. Ulusoy, ilk yarının uzatma dakikalarında ise yaptığı faule itiraz eden Soldado'ya önce sarı ardından direkt kırmızı kartını gösterip maçı katletti. Tolgay Arslan'a ise maç sonu tünelde 2. sarıyı çıkardı.
TÜM KULVARLARDA 6. KIRMIZI
Fenerbahçe'de Soldado'nun kırmızı kart görmesiyle sarı-lacivertliler tüm kulvarlarda 6. kez kızardı. Süper Lig'de 4. kez kırmızı karta maruz kalan Sarı Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde de birer kez kırmızı kart gördü.
VERDİĞİ TEK DOĞRU KARAR
Kayserispor maçını katleden hakem Alper Ulusoy'un verdiği tek doğru karar, sarı-kırmızılıların attığı golü iptal etmek oldu. Ulusoy, 62'de Umut'un attığı golü, asisti yapan Kravets'in Serdar'a faulü gerekçesiyle VAR'a giderek iptal etti.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Kayseri'de hakem faciası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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