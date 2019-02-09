Kayseri'de hakem faciası
09 Şubat 2019, Cumartesi
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'de hakem faciası

Kayseri'de hakem faciası

Şamil’in, Ekici’nin ayağına basmasına faul dahi vermedi, Fener’de ise önce ’yu maç sonu da Tolgay’ı kızarttı.

'nin Kayserispormaçına hakem , veridği skandal kararlarla damga vurdu. İlk yarının sonlarına doğru orta sahada Şamil ile arasındaki pozisyonda Kayserisporlu orta saha, Ekici'nin ayağına bastı ve nerdeyse kırıyordu. Hakem Ulusoy ise bu pozisyonda faul bile vermezken, bu kararıyla büyük bir tepki çekti.


TOLGAY'A KIRMIZIYI TÜNELDE GÖSTERDİ

Yanlış taç kararına itiraz eden Tolgay'a tereddütsüz sarı kart gösteren Ulusoy, Mensah'ın yaptığı faullere ve sert itirazlara sessiz kaldı, kart dahi çıkartmadı. Ulusoy, ilk yarının uzatma dakikalarında ise yaptığı faule itiraz eden 'ya önce sarı ardından direkt kırmızı kartını gösterip maçı katletti. 'a ise maç sonu tünelde 2. sarıyı çıkardı.

TÜM KULVARLARDA 6. KIRMIZI

Fenerbahçe'de Soldado'nun kırmızı kart görmesiyle sarı-lacivertliler tüm kulvarlarda 6. kez kızardı. 'de 4. kez kırmızı karta maruz kalan Sarı Kanarya, ve Avrupa Ligi'nde de birer kez kırmızı kart gördü.


VERDİĞİ TEK DOĞRU KARAR

maçını katleden hakem Alper Ulusoy'un verdiği tek doğru karar, sarı-kırmızılıların attığı golü iptal etmek oldu. Ulusoy, 62'de Umut'un attığı golü, asisti yapan Kravets'in Serdar'a faulü gerekçesiyle VAR'a giderek iptal etti.

  1. 9.2.2019
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