Fener'e Ulusoy freni
İkinci yarıyı 10 kişi oynayan sarı lacivertliler, 87’de Kravets’in golüne engel olamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Hakem Ulusoy Fenerbahçe’yi yaktı.
İlk yarıda Şamil'in Ekici'ye yaptığı kırmızı kartlık harekete faul bile çalmayan Alper Ulusoy, 45'te Soldado'ya 'kötü söz' söylediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi. Maç boyunca çok sayıda hatalı karar veren Ulusoy son düdüğün ardından ise koridorda kendisine itiraz ettiği için Tolgay Aslan'a ikinci sarıdan kırmızı çıkardı. Ersun Yanal'ın oyuncu tercihleri de çok eleştirildi. Oyuna ikinci yarıda giren Frey, Moses ve Eljif Elmas hiçbir varlık gösteremedi. Eljif'in kaptırdığı top gol oldu.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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