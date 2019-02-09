Fener'e Ulusoy freni

İlk yarıda Şamil'in Ekici'ye yaptığı kırmızı kartlık harekete faul bile çalmayan Alper Ulusoy, 45'te Soldado'ya 'kötü söz' söylediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi. Maç boyunca çok sayıda hatalı karar veren Ulusoy son düdüğün ardından ise koridorda kendisine itiraz ettiği için Tolgay Aslan'a ikinci sarıdan kırmızı çıkardı. Ersun Yanal'ın oyuncu tercihleri de çok eleştirildi. Oyuna ikinci yarıda giren Frey, Moses ve Eljif Elmas hiçbir varlık gösteremedi. Eljif'in kaptırdığı top gol oldu.