Fener'e Ulusoy freni – Fotomaç – 09 Şubat 2019
09 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Fener'e Ulusoy freni

Fener'e Ulusoy freni

İkinci yarıyı 10 kişi oynayan sarı lacivertliler, 87’de Kravets’in golüne engel olamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Hakem Ulusoy Fenerbahçe’yi yaktı.

İlk yarıda Şamil'in Ekici'ye yaptığı kırmızı kartlık harekete faul bile çalmayan Alper Ulusoy, 45'te 'ya 'kötü söz' söylediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi. Maç boyunca çok sayıda hatalı karar veren Ulusoy son düdüğün ardından ise koridorda kendisine itiraz ettiği için Tolgay Aslan'a ikinci sarıdan kırmızı çıkardı. 'ın oyuncu tercihleri de çok eleştirildi. Oyuna ikinci yarıda giren Frey, Moses ve Eljif Elmas hiçbir varlık gösteremedi. Eljif'in kaptırdığı top gol oldu.

  1. 9.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fener'e Ulusoy freni haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN