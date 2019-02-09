Fenerbahçe Beko play-off'ta!
Panathinaikos’a fark atan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde play-off’u garantiledi. Melli, Guduric ve Green farkı getirdiler.
THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta mücadelesinde seyircisi önünde ağırladığı Panathinakos'u farklı yenen F.Bahçe Beko, zirvedeki yerini korurken play-off'u da garantiledi: 85-66. İlk çeyreği 24-18 önde geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 48-29 galip girdi. Çekişmeli geçen üçüncü periyotta 17- 15'lik üstünlük kuran Yunanistan temsilcisi, farkı kapatamadı: 63-46. Final periyodunda da üstünlüğünü sürdüren (22-20) Kanarya, seyircisi önünde sezonun 19. galibiyetini alarak play-off biletini cebine koydu. Maçta; Melli, Guduric ve Gren çift hanelere ulaştı.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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