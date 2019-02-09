Fenerbahçe Beko play-off'ta!

THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta mücadelesinde seyircisi önünde ağırladığı Panathinakos'u farklı yenen F.Bahçe Beko, zirvedeki yerini korurken play-off'u da garantiledi: 85-66. İlk çeyreği 24-18 önde geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 48-29 galip girdi. Çekişmeli geçen üçüncü periyotta 17- 15'lik üstünlük kuran Yunanistan temsilcisi, farkı kapatamadı: 63-46. Final periyodunda da üstünlüğünü sürdüren (22-20) Kanarya, seyircisi önünde sezonun 19. galibiyetini alarak play-off biletini cebine koydu. Maçta; Melli, Guduric ve Gren çift hanelere ulaştı.