Voleybolculardan örnek davranış – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Voleybolculardan örnek davranış

Voleybolculardan örnek davranış

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı oyuncuları, tasarladıkları bilekliklerle 'nda okuyan otizmli çocuklara destek verdi.

'nı ziyaret eden sarı-lacivertliler, öğrencilerin eğitim bursunu sağlamak amacıyla kurulan Pour La Bonte için bileklik tasarladı. Bu destek büyük takdir kazandı.
  1. 8.2.2019
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