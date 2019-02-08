Valbuena yolcu – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Valbuena yolcu

Valbuena yolcu

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Valbuena, 'ya dönecek.

, 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayacak. Valbuena'nın daha önce listesine girdiği Nantes'a imza atacağı iddia edildi.
  1. 8.2.2019
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