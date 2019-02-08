Soldado: "Bireysel aptallıktan dolayı..."
Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Kayserispor maçının ilk yarısının son saniyelerinde gördüğü kırmızı kartla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Roberto Soldado'dan Kayserispor'a 1-0 kaybettikleri mücadelenin ardından özür geldi.
İlk yarının son saniyelerinde gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Soldado sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.
İspanyol golcü yaptığı açıklamada "Sorumluluğu kabul ediyorum. Bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim" dedi.
Soldado'nun Twitter'dan Türkçe olarak paylaştığı mesaj şu şekilde:
"Bugün aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Çok iyi bir gidişat yakalamışken bir bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim."
- 8.2.2019 23:47
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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