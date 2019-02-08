Kötü günler geride kaldı – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Kötü günler geride kaldı

Kötü günler geride kaldı

ile birlikte yeniden hayat bulan , camiaya umut saçtı: Artık kaybetmeyi değil kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olacağız.

Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle öne çıkan isimlerden olan , umut dolu açıklamalar yaptı. Ligin ikinci yarısındaki performansıyla adından söz ettiren yıldız futbolcu, "Kötü günler geride kaldı. maçıyla galibiyet serisini sürdüreceğiz" dedi. "Kaybetmeyi değil kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olacağız" diyen 29 yaşındaki futbolcu, "Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. İlk yarıda üzdüğümüz taraftarlarımızın yüzünü güldürme vakti geldi. Hem Avrupa'da hem de ligde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Üstümüzdeki kara bulutlar gitti. Tek düşündüğümüz F.Bahçe'nin başarısı. Bu konuda herkes de üstüne düşeni yapıyor" sözlerini sarfetti.

TAHKİM'DEN RET
, geçtiğimiz hafta oynanan maçındaki kötü tezahürat nedeniyle F.Bahçe'ye 65 bin TL para ile bazı tribünlere bloke cezası vermişti. da dün PFDK'nın verdiği kararları onadı.

  1. 8.2.2019
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