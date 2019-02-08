Kayseri zamanı

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı bugün oynanacak Kayserispor- Fenerbahçe maçı ile başlayacak. Kötü başladığı sezonda takımın başına Ersun Yanal'ın gelmesiyle toparlanma sürecine giren sarı-lacivertli takım, Yeni Malatya ve Göztepe'yi yenerek yükselişe geçmişti. Kanarya (23), 1 puan önünde olduğu rakibini mağlup edip hem seriyi sürdürmek hem de bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini almak amacında. Ligde son 4 maçından beraberlikle ayrılan ev sahibi ekip de bu gidişi bitirmek istiyor.



MEHMET TOPAL KART CEZALISI

Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşma 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. F.Bahçe'de kart cezalarını tamamlayan Skrtel ve Hasan Ali, Kayseri karşısında formasına kavuşacak. Takımın tecrübeli ismi Mehmet Topal ise kart cezası sebebiyle görev alamayacak. Topal'ın yanı sıra sakat olan Sadık, Erten ve Oğuz Kağan da forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Frey ve Harun ise Yanal'ın görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.



SON 5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Fener, Kayseri ile ligde yaptığı son 5 maçtan birini kazanabildi. Taraflar arasında 2016-17 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Geçen sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, F.Bahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Bu sezonun ilk yarısında ise İstanbul'da kazanan taraf 3-2'lik sonuçla Kayserispor oldu. Söz konusu maçlarda toplam 27 gol atıldı.



İKİSİ DE YENİLGİSİZ!

Bugünkü maç ligde yenilgi almayan hocaları da karşı karşıya getirecek. Göreve geldikten sonra ligde yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman çıktığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik alırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise takımının başında çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Öte yandan iki usta hoca 18.kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 17 maçta 3 beraberlik çıkarken, 10 kez Ersun Yanal 4 kez de Karaman galibiyet aldı.



COŞKULU KARŞILAMA

Fenerbahçe Kayseri'de çiçeklerle karşılandı. Sarı-lacivetli afileyi çıkışta bekleyen bir grup taraftar, oyuncularla bol bol fotoğraf çektirip imza aldı. Teknik direktör Ersun Yanal'a çiçek verilirken, yeni transferler de büyük ilgi gördü.



Taraftarların büyük ilgi gösterdiği isimlerden biri de Volkan'dı. Sarı-lacivertliler, kaptan için tempo tuttu.-



28'E 7 ÜSTÜN

İki takım ligde 46. kez karşılaşacak. Rakipler arasında geride kalan 45 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 7 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli takımın 103 golüne, sarıkırmızılı ekip 47 golle karşılık verdi.



EN FARKLI ZAFERLER

Kanarya, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayseri karşısında elde etti. Sarı-lacivertliler, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan mücadeleyi de 7-0 kazanıp 61. sezonu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.



6 İSİM KART SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla, Andre Ayew, Eljif Elmas ve Roman Neustaedter kart cezası sınırında bulunuyor. Bu isimler sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Atiker Konyaspor mücadelesinde takımı yalnız bırakacak.



HAZIRLIKLAR TAMAM

Kanarya dün yaptığı idmanla hazırlıklarını tamamladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman pas denemeleriyle devam etti; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarılacivertli futbolcuların antrenman sırasındaki keyifli hareketleri dikkatten kaçmadı.



ULUSOY'LA YENİLGİ YOK

Kayseri maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mehmet Emre Eyisoy ve Ahmet Narinç yapacak. TFF'den yapılan bildiride Kadir Has'taki mücadeleye Ulusoy'un atandığı açıklandı. F.Bahçe, Ulusoy'un bugüne kadar yönettiği 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.