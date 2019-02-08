Fenerbahçe çok hızlı değişti – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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çok hızlı değişti

Fenerbahçe çok hızlı değişti

Rize’ye olan Aatif, “F.Bahçe’deki sıkıntılı süreç değişimin çok hızlı yaşanmasından kaynaklandı” dedi.

Devre arasında Rizespor'a olan Aatif, 'de yaşadığı sıkıntılı sürecin nedenini kulüpte yaşanan hızlı değişimlere bağladı. Faslı futbolcu, "Fenerbahçe'de değişim çok hızlı yaşandı. Yönetim, başkan, değişti, üstüne bir de 'yi hiç tanımayan bir teknik direktör geldi. Takımdan sezon başında birçok oyuncu gitti ve bu giden oyuncular aslında takımın ihtiyaç duyduğu isimlerdi" dedi. Aatif, takımın istenen seviyeye geleceğini de söyleyip "Yeni gelen oyuncularda bence çok iyi isimler. Sezonu iyi bir yerde bitireceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

Aatif: Yeniden Fenerbahçe'ye dönmemin mümkün olmadığını düşünüyorum.
  1. 8.2.2019
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