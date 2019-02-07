Uslu'dan bombardıman – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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Uslu'dan bombardıman

Uslu'dan bombardıman

vasıfsız oyuncuları takıma doldurdu. Terraneo’yu hiç görmemiş gibi Comolli’yi getirirsen sonuç böyle olur."

'nin eski asbaşkanı , 'a sert eleştiriler getirdi. Telegol'e açıklamalarda bulunan Uslu, "Kümede kalma şansımız yüzde 50'den 60'a yükseldi." derken, şöyle konuştu: "Ali Koç, 'ı 45 gün oyaladı ve gönderdi. Aykut Hoca kalsaydı bu takım yine şampiyonluğun en güçlü adayı olurdu... Frey, Slimani gibi vasıfsız topçuları takıma doldurdu. Giuliano'yu çok ucuza bıraktılar, Josef ve Fernandao'yu yok pahasına sattı. Şimdi Dirar'ı kurtarıcı diye takıma aldı. Düşünün şu an takımın en iyi iki adamı, 6 aydır oynamayan Volkan ile Dirar... Aziz Başkan görevdeyken en büyük hatası Terraneo'yu getirmesi oldu. Ali Koç o dönemdeki başarısızlığı görmemiş gibi gitti, ilk iş olarak Comolli'yi getirdi. Bizim yaptığımız hatayı yaparsan sonuç böyle olur..."

  1. 7.2.2019
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