Uslu'dan bombardıman

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Mahmut Uslu, Ali Koç'a sert eleştiriler getirdi. Telegol'e açıklamalarda bulunan Uslu, "Kümede kalma şansımız yüzde 50'den 60'a yükseldi." derken, şöyle konuştu: "Ali Koç, Aykut Kocaman'ı 45 gün oyaladı ve gönderdi. Aykut Hoca kalsaydı bu takım yine şampiyonluğun en güçlü adayı olurdu... Frey, Slimani gibi vasıfsız topçuları takıma doldurdu. Giuliano'yu çok ucuza bıraktılar, Josef ve Fernandao'yu yok pahasına sattı. Şimdi Dirar'ı kurtarıcı diye takıma aldı. Düşünün şu an takımın en iyi iki adamı, 6 aydır oynamayan Volkan ile Dirar... Aziz Başkan görevdeyken en büyük hatası Terraneo'yu getirmesi oldu. Ali Koç o dönemdeki başarısızlığı görmemiş gibi gitti, ilk iş olarak Comolli'yi getirdi. Bizim yaptığımız hatayı yaparsan sonuç böyle olur..."