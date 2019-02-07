Uslu'dan bombardıman
“Ali Koç vasıfsız oyuncuları takıma doldurdu. Terraneo’yu hiç görmemiş gibi Comolli’yi getirirsen sonuç böyle olur."
Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Mahmut Uslu, Ali Koç'a sert eleştiriler getirdi. Telegol'e açıklamalarda bulunan Uslu, "Kümede kalma şansımız yüzde 50'den 60'a yükseldi." derken, şöyle konuştu: "Ali Koç, Aykut Kocaman'ı 45 gün oyaladı ve gönderdi. Aykut Hoca kalsaydı bu takım yine şampiyonluğun en güçlü adayı olurdu... Frey, Slimani gibi vasıfsız topçuları takıma doldurdu. Giuliano'yu çok ucuza bıraktılar, Josef ve Fernandao'yu yok pahasına sattı. Şimdi Dirar'ı kurtarıcı diye takıma aldı. Düşünün şu an takımın en iyi iki adamı, 6 aydır oynamayan Volkan ile Dirar... Aziz Başkan görevdeyken en büyük hatası Terraneo'yu getirmesi oldu. Ali Koç o dönemdeki başarısızlığı görmemiş gibi gitti, ilk iş olarak Comolli'yi getirdi. Bizim yaptığımız hatayı yaparsan sonuç böyle olur..."
- 7.2.2019
-
Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
-
Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
-
Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
Uslu'dan bombardıman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.