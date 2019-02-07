Terim’e başsağlığı – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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Terim’e başsağlığı

Terim’e başsağlığı

'in vefat eden babası için resmi siteden başsağlığı mesajı yayınladı.

'in vefat eden babası için resmi siteden başsağlığı mesajı yayınladı. Açıklamada, "Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Fatih Terim başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

  1. 7.2.2019
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