Terim’e başsağlığı

Fatih Terim'in vefat eden babası için Fenerbahçe resmi siteden başsağlığı mesajı yayınladı. Açıklamada, "Merhum Talat Terim'e Allah'tan rahmet, Sayın Fatih Terim başta olmak üzere değerli ailesine, yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.