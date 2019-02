Romanov: "Zenit artık favori değil"

Fenerbahçe'nin ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlaması, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'in de gözünü korkuttu. Rus yazar Anatoly Romanov, 12 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak olan ilk maçı değerlendirdiği yazısında Zenit'in artık favori olmadığını belirtti. "İlk yarıda düşme hattında yer alan Fenerbahçe, beklendiği gibi ara transfer dönemini hareketli geçirdi. Sadık, Serdar, Tolgay, Zajc, Moses gibi çok önemli isimler kadroya alındı" diyen Romanov, "Moses daha ilk maçlardan katkı sağlamaya başladı. Artık rakip yarı sahada hızlı kanat akınlarıyla pozisyona girebiliyorlar. Kura çekimi yapıldığında Zenit net favori gösteriliyordu. Ancak o dönem F.Bahçe çok kötü durumdaydı. Şimdi daha moralli ve güçlüler. Zenit artık favori değil" ifadelerini kullandı.



KUZYAEV VE KOKORIN YOK

Kanarya'ya iki iyi haber... Zenit'in orta sahadaki milli oyuncusu Kuzyaev, İstanbul'daki maçta forma giyemeyecek. Hazırlık sınavında sakatlanan 26 yaşındaki orta sahanın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yine holiganizmden hapiste olan Kokorin'in de 8 Nisan'a kadar tutukluluğunun devamına karar verildi. Kokorin de Fenerbahçe maçlarında yer alamayacak.



ÖĞRENCİLERE YALNIZ 20 TL

Zenit maçının Öğrenci Tribünü biletleri bugün saat 11.00'de satışa çıkıyor. Sınırlı sayıdaki biletler Ülker Stadı'ndaki Passolig bilet gişesinden 20 TL karşılığında temin edilebilecek. Her öğrenci sadece bir bilet satın alabilecek. Bilet alırken öğrenci belgesinin görevlilere gösterilmesi gerekiyor.