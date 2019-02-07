Romanov: "Zenit artık favori değil" – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

: " artık favori değil"

Romanov: "Zenit artık favori değil"

, F.Bahçe’de kuraların çekildiği güne çok şeyin değiştiğini belirtip, 'i uyardı.

'nin ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlaması, Avrupa Ligi'ndeki rakibi 'in de gözünü korkuttu. Anatoly , 12 Şubat'ta 'da oynanacak olan ilk maçı değerlendirdiği yazısında Zenit'in artık favori olmadığını belirtti. "İlk yarıda düşme hattında yer alan Fenerbahçe, beklendiği gibi ara transfer dönemini hareketli geçirdi. Sadık, Serdar, Tolgay, Zajc, gibi çok önemli isimler kadroya alındı" diyen Romanov, "Moses daha ilk maçlardan katkı sağlamaya başladı. Artık rakip yarı sahada hızlı kanat akınlarıyla pozisyona girebiliyorlar. Kura çekimi yapıldığında Zenit net favori gösteriliyordu. Ancak o dönem F.Bahçe çok kötü durumdaydı. Şimdi daha moralli ve güçlüler. Zenit artık favori değil" ifadelerini kullandı.

KUZYAEV VE KOKORIN YOK
Kanarya'ya iki iyi haber... Zenit'in orta sahadaki milli oyuncusu Kuzyaev, İstanbul'daki maçta forma giyemeyecek. Hazırlık sınavında sakatlanan 26 yaşındaki orta sahanın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yine holiganizmden hapiste olan 'in de 8 Nisan'a kadar tutukluluğunun devamına karar verildi. Kokorin de Fenerbahçe maçlarında yer alamayacak.

ÖĞRENCİLERE YALNIZ 20 TL
Zenit maçının Öğrenci Tribünü biletleri bugün saat 11.00'de satışa çıkıyor. Sınırlı sayıdaki biletler Ülker Stadı'ndaki Passolig bilet gişesinden 20 TL karşılığında temin edilebilecek. Her öğrenci sadece bir bilet satın alabilecek. Bilet alırken öğrenci belgesinin görevlilere gösterilmesi gerekiyor.

  1. 7.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Romanov: "Zenit artık favori değil" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN