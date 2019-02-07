Fenerbahçe Beko hız kesmiyor

THY Avrupa Ligi'nde zirvenin sahibi olan Fenerbahçe Beko, yarın konuk edeceği Panathinaikos için hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jan Vesely dışında eksik bulunmuyor.



KRALİÇELERİN RAKİBİ HATAY

FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele eden F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı, diğer temsilcimiz Hayat ile kozlarını paylaşacak. Antakya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Potanın Kraliçeleri'nin grupta 7 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunurken, Hatay ise grupta 5 maçını kazandı, 6 yenilgi aldı.



BIBEROVİC DE KADRODA

Fenerbahçe Beko'nun 2001 doğumlu yıldızı Tarık Biberovic, Euroleague kadrosuna dahil edildi. Bosna doğumlu oyuncu geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçmişti. Forvet oynayan 2.01 boyundaki Tarık, teknik ekibin görev vermesi halinde Panathinaikos maçından itibaren kadroda yer alabilecek.