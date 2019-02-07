Fenerbahçe Beko hız kesmiyor – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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hız kesmiyor

Fenerbahçe Beko hız kesmiyor

'nde zirvenin sahibi olan , yarın konuk edeceği Panathinaikos için hazırlıklarını sürdürüyor.

'nde zirvenin sahibi olan , yarın konuk edeceği Panathinaikos için hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jan Vesely dışında eksik bulunmuyor.

KRALİÇELERİN RAKİBİ HATAY
FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele eden F.Bahçe Takımı, diğer temsilcimiz Hayat ile kozlarını paylaşacak. Antakya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Potanın Kraliçeleri'nin grupta 7 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunurken, Hatay ise grupta 5 maçını kazandı, 6 yenilgi aldı.

BIBEROVİC DE KADRODA
Fenerbahçe Beko'nun 2001 doğumlu yıldızı Tarık Biberovic, Euroleague kadrosuna dahil edildi. Bosna doğumlu oyuncu geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçmişti. Forvet oynayan 2.01 boyundaki Tarık, teknik ekibin görev vermesi halinde Panathinaikos maçından itibaren kadroda yer alabilecek.

  1. 7.2.2019
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