Fenerbahçe Beko hız kesmiyor
THY Avrupa Ligi'nde zirvenin sahibi olan Fenerbahçe Beko, yarın konuk edeceği Panathinaikos için hazırlıklarını sürdürüyor.
THY Avrupa Ligi'nde zirvenin sahibi olan Fenerbahçe Beko, yarın konuk edeceği Panathinaikos için hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jan Vesely dışında eksik bulunmuyor.
KRALİÇELERİN RAKİBİ HATAY
FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele eden F.Bahçe Kadın Basketbol Takımı, diğer temsilcimiz Hayat ile kozlarını paylaşacak. Antakya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Potanın Kraliçeleri'nin grupta 7 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunurken, Hatay ise grupta 5 maçını kazandı, 6 yenilgi aldı.
BIBEROVİC DE KADRODA
Fenerbahçe Beko'nun 2001 doğumlu yıldızı Tarık Biberovic, Euroleague kadrosuna dahil edildi. Bosna doğumlu oyuncu geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçmişti. Forvet oynayan 2.01 boyundaki Tarık, teknik ekibin görev vermesi halinde Panathinaikos maçından itibaren kadroda yer alabilecek.
- 7.2.2019
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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