Fabian, ABD’ye gidiyor

Fenerbahçe'nin sezon başında İstanbul'a getirdiği ancak sakatlığı nedeniyle resmi sözleşme imzalamadan geri dönen Marco Fabian, ABD takımı Philadelphia ile anlaştı. Portekiz'den Record, 29 yaşındaki 10 numaranın Philadelphia ile görüşmelerde son pürüzlerin giderildiğini duyurdu. Fabian, Frankfurt'ta bu sezon 127 dakika şans bulabildi.