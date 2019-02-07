Fabian, ABD’ye gidiyor
Fenerbahçe'nin sezon başında İstanbul'a getirdiği ancak sakatlığı nedeniyle resmi sözleşme imzalamadan geri dönen Marco Fabian, ABD takımı Philadelphia ile anlaştı.
Fenerbahçe'nin sezon başında İstanbul'a getirdiği ancak sakatlığı nedeniyle resmi sözleşme imzalamadan geri dönen Marco Fabian, ABD takımı Philadelphia ile anlaştı. Portekiz'den Record, 29 yaşındaki 10 numaranın Philadelphia ile görüşmelerde son pürüzlerin giderildiğini duyurdu. Fabian, Frankfurt'ta bu sezon 127 dakika şans bulabildi.
- 7.2.2019
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Toplam 1
Yorum
kadir helal olsun bütün takımlara örnek olsun
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Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
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Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
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