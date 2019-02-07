Fabian, ABD’ye gidiyor – Fotomaç – 07 Şubat 2019
07 Şubat 2019, Perşembe
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Fabian, ’ye gidiyor

Fabian, ABD’ye gidiyor

'nin sezon başında 'a getirdiği ancak sakatlığı nedeniyle resmi sözleşme imzalamadan geri dönen , takımı ile anlaştı.

'nin sezon başında 'a getirdiği ancak sakatlığı nedeniyle resmi sözleşme imzalamadan geri dönen , takımı ile anlaştı. Portekiz'den Record, 29 yaşındaki 10 numaranın Philadelphia ile görüşmelerde son pürüzlerin giderildiğini duyurdu. Fabian, Frankfurt'ta bu sezon 127 dakika şans bulabildi.

  1. 7.2.2019
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