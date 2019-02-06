İki maç da zor olacak
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Zenit'in forvet oyuncusu Artem Dzyuba, Rusya basınına Fenerbahçe'yi değerlendirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Zenit'in forvet oyuncusu Artem Dzyuba, Rusya basınına Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Sarı-lacivertli takımla zorlu iki maç oynayacaklarını belirten Dzyuba, ''Fenerbahçe'nin transfer döneminde ne kadar aktif olduğunu gördüm. Tabii ki Moses'ı aldıklarını da duydum. Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlar kesinlikle kolay olmayacak" sözlerini kullandı. Kanarya, 12 Şubat tarihinde Zenit'i İstanbul'da konuk edecek. Rövanş maçı ise 21 Şubat'ta Rusya'da oynanacak.
- 6.2.2019
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
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Yorum
Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
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cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
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