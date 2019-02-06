İki maç da zor olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Zenit'in forvet oyuncusu Artem Dzyuba, Rusya basınına Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Sarı-lacivertli takımla zorlu iki maç oynayacaklarını belirten Dzyuba, ''Fenerbahçe'nin transfer döneminde ne kadar aktif olduğunu gördüm. Tabii ki Moses'ı aldıklarını da duydum. Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlar kesinlikle kolay olmayacak" sözlerini kullandı. Kanarya, 12 Şubat tarihinde Zenit'i İstanbul'da konuk edecek. Rövanş maçı ise 21 Şubat'ta Rusya'da oynanacak.