İki maç da zor olacak – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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İki maç da zor olacak

İki maç da zor olacak

'nde ile eşleşen 'in forvet oyuncusu , basınına Fenerbahçe'yi değerlendirdi.

'nde ile eşleşen 'in forvet oyuncusu , basınına Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Sarı-lacivertli takımla zorlu iki maç oynayacaklarını belirten Dzyuba, ''Fenerbahçe'nin transfer döneminde ne kadar aktif olduğunu gördüm. Tabii ki Moses'ı aldıklarını da duydum. Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlar kesinlikle kolay olmayacak" sözlerini kullandı. Kanarya, 12 Şubat tarihinde Zenit'i 'da konuk edecek. Rövanş maçı ise 21 Şubat'ta Rusya'da oynanacak.

  1. 6.2.2019
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