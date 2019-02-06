Benzia depremi!
Fenerbahçe’de günün flaş gelişmesi 24 yaşındaki futbolcunun TFF’ye verilen listede yer almamasıydı.
Günün flaş gelişmesi Fenerbahçe'de yaşandı. Sezon başında Lille'den kiralanan Yassine Benzia, dün Futbol Federasyonu'na (TFF) verilen oyuncu listesinde yer almadı. UEFA'ya gönderilen Avrupa Ligi kadrosunda bulunan 24 yaşındaki futbolcunun, 28 kişilik TFF listesinde ise adı yazmadı. Taraftarların protestolarına rağmen Ersun Yanal'ın son iki lig maçında 11'de sahaya sürdüğü Cezayirli futbolcunun Göztepe karşısında oyundan alındıktan sonra verdiği tepki sonu oldu. Yanal, Benzia'nın tepkisini cezasız bırakmazken, kalan haftalar öncesi diğer yıldızlara da mesaj gönderdi.
KAZANCI 3 MİLYON EURO
Yabancı hakkının 14 olmasına rağmen 13'te kalan ve Benzia'yı gözden çıkaran Yanal, 15 yerli oyuncuyu listeye yazdı. Süper Lig'de kadro dışı bırakılan Cezayirli futbolcu, bu sezon performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isimdi. 24 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 20 resmi maçta bin 329 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan Benzia, yalnızca 1 asist yaptı. Bu arada Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'den satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığı Yassine Benzia'ya sezon sonuna kadar alacaklarının tamamı olan 3 milyon euro'yu da ödeyecek.
'HAZİRANA KADAR BURADAYIZ'
Benzia'nın menajeri Djibril Niang, oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuştu. Cezayirli futbolcunun hazirana kadar Fenerbahçe'de olacağını söyleyen Niang, "Bu aşamadan sonra yapacak bir şey yok. Sezon bitince Lille'e dönecek. Bu süreçte F.Bahçe'de çalışmalarını sürdürecek. Bize gelecek sezon olmayacağımızı da ilettiler" dedi.
İŞTE O LİSTE
Volkan Demirel, Harun Tekin, Ayew, Slimani, Frey, Jailson, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Moses, Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz, Skrtel, Neustadter, Valbuena, Dirar, Isla, Soldado ve Eljif Elmas.
BAŞKAN KOÇ'UN HAYAL KIRIKLIĞI
Sezon başında kiralanan Benzia için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç övgü dolu sözler sarfetmişti. Koç, FB TV'de yaptığı bir açıklamada da, "Yassine Benzia'yı alabileceğimiz aklımın ucundan bile geçmezdi. Lille ekonomik sebepler yüzünden mecburen elden çıkarmak zorunda kaldı" ifadelerini kullanmıştı.
- 6.2.2019
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Yıldızlar parlıyor
Toplam 2
Yorum
SAVAŞ HOCA ORTASAHA AĞIRLIKLI TAKIM DİYORSA1-KARIUS2-GÖKHAN3-VİDA4-MIRIN5-ADRİANO6-ATİBA7-DORUKAN8-MEDEL-9-LJAJIC10-KAGAWA11-BURAK OLMALI LENS GEÇ
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Eskişehirspor'un ayak sesleri
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Ahmet Kahraman Türk futbolunda ilk devrim yapan kulüp olan ESES inşallah tez zamanda toparlanacaktır.
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İmza şov
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cascan Bu imzaları alt yapıdan yetiştireceğimiz oyuncularımıza attıralım inşallah.Altyapıya yönelinmezse çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak
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