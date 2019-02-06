Benzia depremi! – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Benzia depremi!

Benzia depremi!

’de günün flaş gelişmesi 24 yaşındaki futbolcunun ’ye verilen listede yer almamasıydı.

Günün flaş gelişmesi 'de yaşandı. Sezon başında Lille'den kiralanan , dün Futbol Federasyonu'na () verilen oyuncu listesinde yer almadı. UEFA'ya gönderilen Avrupa Ligi kadrosunda bulunan 24 yaşındaki futbolcunun, 28 kişilik TFF listesinde ise adı yazmadı. Taraftarların protestolarına rağmen 'ın son iki lig maçında 11'de sahaya sürdüğü Cezayirli futbolcunun Göztepe karşısında oyundan alındıktan sonra verdiği tepki sonu oldu. Yanal, Benzia'nın tepkisini cezasız bırakmazken, kalan haftalar öncesi diğer yıldızlara da mesaj gönderdi.

KAZANCI 3 MİLYON EURO
Yabancı hakkının 14 olmasına rağmen 13'te kalan ve Benzia'yı gözden çıkaran Yanal, 15 yerli oyuncuyu listeye yazdı. 'de kadro dışı bırakılan Cezayirli futbolcu, bu sezon performansıyla eleştiri oklarının hedefindeki isimdi. 24 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 20 resmi maçta bin 329 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan Benzia, yalnızca 1 asist yaptı. Bu arada Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'den satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladığı Yassine Benzia'ya sezon sonuna kadar alacaklarının tamamı olan 3 milyon euro'yu da ödeyecek.

'HAZİRANA KADAR BURADAYIZ'
Benzia'nın menajeri Djibril Niang, oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuştu. Cezayirli futbolcunun hazirana kadar Fenerbahçe'de olacağını söyleyen Niang, "Bu aşamadan sonra yapacak bir şey yok. Sezon bitince Lille'e dönecek. Bu süreçte F.Bahçe'de çalışmalarını sürdürecek. Bize gelecek sezon olmayacağımızı da ilettiler" dedi.

İŞTE O LİSTE
, , Ayew, Slimani, Frey, Jailson, , , Şener Özbayraklı, , , Oğuz Kağan Güçtekin, Moses, Zajc, , Sadık Çiftpınar, , Mahsun Çapkan, Burak Albayrak, , , Skrtel, Neustadter, Valbuena, Dirar, Isla, Soldado ve Eljif Elmas.

BAŞKAN KOÇ'UN HAYAL KIRIKLIĞI
Sezon başında kiralanan Benzia için Fenerbahçe Başkanı övgü dolu sözler sarfetmişti. Koç, FB TV'de yaptığı bir açıklamada da, "Yassine Benzia'yı alabileceğimiz aklımın ucundan bile geçmezdi. Lille ekonomik sebepler yüzünden mecburen elden çıkarmak zorunda kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 6.2.2019
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