"Amatöre de düşse ayrılmam"

Her fırsatta 40 yaşına kadar Fenerbahçe'de oynayıp jübilesini sarı-lacivertli takımda yapmak istediğini söyleyen Volkan Demirel kadro dışı kaldığı dönemde kendisine gelen teklifleri geri çevirdi. Tecrübeli file bekçisinin, "Ben amatöre de düşse Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediğimi açıklamıştım. Kadro dışı kalmak, alt yapıya gitmek beni korkutmaz. Ayrılmak ise aklımın ucundan geçmiyor" diyerek teklifleri reddettiği öğrenildi.



Bir süredir sakat olan Harun Tekin kaleci idmanlarına başladı. Volkan, ağabeylik görevini yerine getirdi. Genç file bekçileri ile bire bir ilgilendi.