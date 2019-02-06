"Amatöre de düşse ayrılmam" – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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"Amatöre de düşse ayrılmam"

"Amatöre de düşse ayrılmam"

Her fırsatta 40 yaşına kadar 'de oynayıp jübilesini sarı-lacivertli takımda yapmak istediğini söyleyen kaldığı dönemde kendisine gelen teklifleri geri çevirdi.

Her fırsatta 40 yaşına kadar 'de oynayıp jübilesini sarı-lacivertli takımda yapmak istediğini söyleyen kaldığı dönemde kendisine gelen teklifleri geri çevirdi. Tecrübeli file bekçisinin, "Ben amatöre de düşse Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediğimi açıklamıştım. Kadro dışı kalmak, alt yapıya gitmek beni korkutmaz. Ayrılmak ise aklımın ucundan geçmiyor" diyerek teklifleri reddettiği öğrenildi.

Bir süredir sakat olan kaleci idmanlarına başladı. Volkan, ağabeylik görevini yerine getirdi. Genç file bekçileri ile bire bir ilgilendi.

  1. 6.2.2019
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