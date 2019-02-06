Ali Koç: "Her şey Fenerbahçe için" – Fotomaç – 06 Şubat 2019
06 Şubat 2019, Çarşamba
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: "Her şey için"

Ali Koç: "Her şey Fenerbahçe için"

Dergisi için bir yazı kaleme alan başkan , camiaya önemli mesajlar gönderdi.

Dergisi için bir yazı kaleme alan başkan , camiaya önemli mesajlar gönderdi. 2019'un ilk ayını yoğun bir tempoyla tamamladıklarını belirten Koç, " döneminde titizlikle çalıştık. İkinci yarısında gayemiz, futbolumuzu ve kadromuzun omurgasını geliştirip önümüzdeki sezon için takım ruhu pekişmiş hazır bir ekip oluşturmaktır. Fenerbahçemiz gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır" dedi. Koç, sözlerini şöyle tamamladı: Takımın artan hırsı, mücadele gücü hepimizi geleceğe dair umutlandırıyor. Fenerbahçe için kurduğumuz hayallerden de hedeflerimizden de sapmayacağız. Bu konuda bize en büyük gücü veren de Fenerbahçemizin büyük camiasıdır. Gurur dolu asırlık tarihimize yazılacak yeni başarılarda yine omuz omuza olacağız.

YENİ FON İÇİN ÇALIŞIYORUZ'
Başkan Ali Koç, kulübün mali yapısını düzelmek için yapacakları yeni çalışmayla ilgili de bilgi verdi. F.Bahçe'nin patronu, "Bu bağış kampanyasının ön hazırlıkları için yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Önümüzdeki günlerde detaylarını paylaşacağımız kampanyamıza kulübümüzün geleceği adına çok önem veriyoruz. Hep birlikte omuz omuza alnımızın akıyla Fenerbahçe'yi mali anlamda özgür, bağımsız yarınlara taşıyacağız" diye konuştu.

  1. 6.2.2019
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