Volkan’dan moral turu – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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’dan moral turu

Volkan’dan moral turu

Devre arası kampo öncesi affedilerek tekrar takıma dönen kaptan , yakalanan havanın bozulmaması için elini taşın altına sokuyor.

Devre arası kampo öncesi affedilerek tekrar takıma dönen kaptan , yakalanan havanın bozulmaması için elini taşın altına sokuyor. Tecrübeli eldivenin, zaman zaman takım arkadaşları ile bire bir görüşüp motivasyon konuşması yaptığı ikinci kaptan Topal'ın da yardım ettiği dile getirildi.
  1. 5.2.2019
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