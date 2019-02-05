‘Tekrar dönmek isterim’ – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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‘Tekrar dönmek isterim’

‘Tekrar dönmek isterim’

'den 1. ekibi 'a olan , birgün tekrar sarılacivertli takıma dönmek istediğini söyledi.

'den 1. ekibi 'a olan , birgün tekrar sarılacivertli takıma dönmek istediğini söyledi. Yasir, "F.Bahçe çok büyük bir kulüp. Dönmek isterim fakat her şeyin hayırlı" dedi.
  1. 5.2.2019
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