Tek takan Fenerbahçe! – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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Tek takan !

Tek takan Fenerbahçe!

Liglerde transferi bu sezon daha da arttı. ise gelecek sezon kota geleceği söylenen yabancı sınırı için ihtiyatlı davrandı.

2017-18 sezonu ara transferinde takımlar ( ve 1. Lig) kadrolarına 61 takviye ederken bu sezon aynı kategoride edilen yabancı sayısı 76'ya çıktı. Takımlardaki artan bu yabancı oyuncu sayısına rağmen transferde yerli isimlere yönelip Serdar, Tolgay, Sadık gibi oyuncuları kadrosuna katan F.Bahçe ise daha ihtiyatlı davrandı. Başkan bu durumu Önümüzdeki dönem yabancı kotasına gelmesi beklenen sınırlamalardan dolayı Türk oyunculara önem verdik" diyerek açıklamıştı. Yönetim böylelikle bu sınırlamadan en az hasarı almak için gelecek sezonların kadro iskeletini şimdiden kurmak amacında. Ara dönemde 5 transfer yapan Kanarya bunların 3'ünde yerlileri tercih etti. G.Saray ve ise ikişer yerli aldı.
  1. 5.2.2019
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