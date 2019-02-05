Takım olduk
Faslı futbolcu, “Sıralamada yükselmemiz performansımızın göstergesi Artık takım olduk. Kendimle ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum” dedi.
BÖYLE DEVAM EDERİZ
"Moralimiz artıyor. Biz harika bir kulübüz ve büyük kulüpler her zaman daha iyisini hak eder Kendimle ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Takım olmayı başardık" sözleriyle devam eden 33 yaşındaki futbolcu, "Hocamın bana forma vermesi beni daha da motive ediyor. Elimden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyorum. İnşallah bu şekilde devam edebiliriz" şeklinde konuştu.
TARAFTARIN PAYI BÜYÜK
Dirar, bu yükşelişlerinde taraftarların çok büyük etkisi olduğunun da altını çizdi. Sarı-lacivertli futbolcu, özellikle iç sahadaki maçlarda arkalarına aldıkları desteğin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayıp "Kazandığımız Yeni Malatya ve Göztepe maçları bunun en güzel örneği. Taraftarla birlikte ne kadar büyük bir camiada olduğunuzu bir kez daha anlıyorsunuz. Bunun rakip takım oyuncuları üzerindeki etkisini de görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Bi dönem kadro dışı kaldığı için bu sezon sadece 8 maçta şans bulabilen Nabil Dirar, henüz gol ya da asist üretemedi. Söz konusu maçların 6'sına ilk 11 başlayan oyuncu, 2 kez de sarı kart gördü.
- 5.2.2019
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'Moral kazandık'
Toplam 1
Yorum
karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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Beşiktaş Kagawa ile çok farklı!
Toplam 1
Yorum
cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
Toplam 1
Yorum
rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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