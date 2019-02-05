Takım olduk – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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Takım olduk

Takım olduk

Faslı futbolcu, “Sıralamada yükselmemiz performansımızın göstergesi Artık takım olduk. Kendimle ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum” dedi.

Ligde oynadığı son 2 maçını kazanan yükselişe geçerken, olumlu tablo futbolculara da gittikçe pozitif yansımış durumda. İlk yarının sonunda adı gönderilecekler listesinde olan ancak 'ın gelişi ve devre arası kampındaki azmiyle yeniden formasına kavuşan da bu isimlerin başında geliyor. Takımdaki havayı değerlendiren Faslı kanat oyuncusu, son dönem büyük gelişim gösterdiklerini belirterek "Sıralama da bu yükselen performansımızı teyit ediyor" dedi.

BÖYLE DEVAM EDERİZ
"Moralimiz artıyor. Biz harika bir kulübüz ve büyük kulüpler her zaman daha iyisini hak eder Kendimle ve arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Takım olmayı başardık" sözleriyle devam eden 33 yaşındaki futbolcu, "Hocamın bana forma vermesi beni daha da motive ediyor. Elimden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyorum. İnşallah bu şekilde devam edebiliriz" şeklinde konuştu.


TARAFTARIN PAYI BÜYÜK
Dirar, bu yükşelişlerinde taraftarların çok büyük etkisi olduğunun da altını çizdi. Sarı-lacivertli futbolcu, özellikle iç sahadaki maçlarda arkalarına aldıkları desteğin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayıp "Kazandığımız Yeni ve maçları bunun en güzel örneği. Taraftarla birlikte ne kadar büyük bir camiada olduğunuzu bir kez daha anlıyorsunuz. Bunun rakip takım oyuncuları üzerindeki etkisini de görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Bi dönem kadro dışı kaldığı için bu sezon sadece 8 maçta şans bulabilen Nabil Dirar, henüz gol ya da asist üretemedi. Söz konusu maçların 6'sına ilk 11 başlayan oyuncu, 2 kez de sarı kart gördü.
  1. 5.2.2019
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