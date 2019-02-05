Skrtel 34’ünde kıymete bindi

İtalyan ekibinin, tecrübeli oyuncu için ciddi olduğu ve sezon sonunda kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Al Nassr'ın da ocak ayında Skrtel için resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.



AL NASSR'DAN 3 MİLYON EURO

Skrtel'in menajeri Karol Csonto, "Fenerbahçe bize yeni sözleşme teklif etti ama daha kararımızı vermedik. Martin, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin oyuncusu. Geçen hafta sonu Juventus ile pazarlık yaptım. Skrtel'in transferini çok istediler. Al-Nassr Kulübü, 3 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak Fenerbahçe masadaki bütün teklifleri reddetti" dedi.