Skrtel 34’ünde kıymete bindi – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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Skrtel 34’ünde kıymete bindi

Skrtel 34’ünde kıymete bindi

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kıymete bindi. 34 yaşındaki Slovak stoper, 'nin yeni kontrat önerisini beklemeye alırken, bunun en önemli nedeninin 'tan aldığı teklif olduğu belirtiliyor.

İtalyan ekibinin, tecrübeli oyuncu için ciddi olduğu ve sezon sonunda kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Al Nassr'ın da ocak ayında Skrtel için resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.

AL NASSR'DAN 3 MİLYON EURO
Skrtel'in menajeri Karol Csonto, " bize yeni sözleşme teklif etti ama daha kararımızı vermedik. Martin, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin oyuncusu. Geçen hafta sonu ile pazarlık yaptım. Skrtel'in transferini çok istediler. Al-Nassr Kulübü, 3 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak Fenerbahçe masadaki bütün teklifleri reddetti" dedi.

  1. 5.2.2019
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