Skrtel 34’ünde kıymete bindi
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel kıymete bindi. 34 yaşındaki Slovak stoper, Fenerbahçe'nin yeni kontrat önerisini beklemeye alırken, bunun en önemli nedeninin Juventus'tan aldığı teklif olduğu belirtiliyor.
İtalyan ekibinin, tecrübeli oyuncu için ciddi olduğu ve sezon sonunda kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Al Nassr'ın da ocak ayında Skrtel için resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.
AL NASSR'DAN 3 MİLYON EURO
Skrtel'in menajeri Karol Csonto, "Fenerbahçe bize yeni sözleşme teklif etti ama daha kararımızı vermedik. Martin, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin oyuncusu. Geçen hafta sonu Juventus ile pazarlık yaptım. Skrtel'in transferini çok istediler. Al-Nassr Kulübü, 3 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak Fenerbahçe masadaki bütün teklifleri reddetti" dedi.
- 5.2.2019
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'Moral kazandık'
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karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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