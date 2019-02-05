Seyirde, takipte, zirvede
Kötü sonuçlara rağmen ligde taraftar sayısında lider durumda bulunan Fenerbahçe, Youtube’da da ocak ayında en çok izlenen kulüp kanalı oldu
FORMA SATIŞI DA ARTTI
Kanarya'da durgunluğa giren forma satışları da Yeni Malatyaspor ve Göztepe galibiyetlerinin ardından yeniden tırmanışa geçmişti. Sezon başından bu yana satılan forma sayısında 200 bin barajının aşıldığı belirtiliyor. Elde edilen gelirin ise 40 milyon lira olduğu ifade edildi.
KAYSERİSPOR MAÇI 50 TL
İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını açıkladı. Sarı-lacivertli taraftarlara ayrılan misafir tribün bileti 50 TL olarak belirlendi. Biletler bugün saat 11.00'de Passolig tarafından satışa sunulacak. Ev sahibi takıma ait tribünlerde de fiyatlar 40 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Kadir Has Stadı'nda cuma akşamı oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. F.Bahçe de resmi siteden biletlerin satışa çıktığını duyurup, destek çağrısı yaptı
- 5.2.2019
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'Moral kazandık'
Toplam 1
Yorum
karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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Beşiktaş Kagawa ile çok farklı!
Toplam 1
Yorum
cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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