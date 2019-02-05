Forma savaşı kızıştı – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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Forma savaşı kızıştı

Forma savaşı kızıştı

Orta sahada Zajc, Tolgay ve Jailson, savunmada , Skrtel ile yeni Moses ilk onbirde yer arıyor.

Kanarya'da bir günlük izinin ardından maçı hazırlıkları start aldı. Sarı-lacivertli takımda moraller uzun süre sonra tavan yaparken, kadro dışı bırakılanların affedilmesi, 5 yeni transferin takılması ve form tutan oyuncuların sayısının artması rekabeti de üst düzeye taşıdı. maçı öncesi ilk onbire girebilmek için kıyasıya bir savaş yaşanması bekleniyor. Orta sahada yeni Miha Zajc, Tolgay ve Jailson, savunmada , Skrtel ile Nijeryalı yıldız , idmanlarda 'ın gözüne girmek için çaba harcıyor. Yanal'ın bu durumdan oldukça memnun olduğu ifade edildi.
  1. 5.2.2019
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