Fener’i reddettim

Devre arasında Benfica'dan Meksika'nın America takımına transfer olan Şilili forvet Nicolas Castillo, Fenerbahçe hakkında transfer itiraflarında bulundu. Adı zaman zaman sarı-lacivertlilerle anılan 25 yaşındaki Şilili futbolcu, Meksika basınına yaptığı açıklamada "Benfica'da işler iyi gitmedi. Devre arasında ya America ya da Fenerbahçe'ye transfer olacaktım. America başkanı beni transfer için aradığında kararımı çoktan vermiştim. F.Bahçe'yi istemedim. Buradaki taraftarlar harika, Meksika'nın en büyük takımına geldim" sözlerini kullandı. 25 yaşındaki forvet, sezon başında bir diğer Meksika takımı Pumas'tan 7.5 milyon euroya Benfica'ya transfer olmuştu. Nicolas Castillo, Benfica'da gol atamamasına rağmen 6 ay sonra 8 milyon euro'ya America'ya transfer oldu.