‘Başarılar Tolgay’ – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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‘Başarılar Tolgay’

‘Başarılar Tolgay’

Milan'da forma giyen milli futbolcu , 'nin yeni yıldızı 'a başarı diledi.

Milan'da forma giyen milli futbolcu , 'nin yeni yıldızı 'a başarı diledi. Hakan, "Henüz Tolgay'la görüşemedik. Yeni bir kulüp, yeni hedefleri olacak tabii ki. Neler yaşadı, neler gelişti bilmiyorum ama yeni kulübünde başarılar diliyorum" diye konuştu.
  1. 5.2.2019
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