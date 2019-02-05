Atletler şov yaptı – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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Atletler şov yaptı

Atletler şov yaptı

, 'da düzenlenen ve Altı 'na damga vurdu.

, 'da düzenlenen ve Altı 'na damga vurdu. Sarı-lacivertli atletler, şampiyonada 20 altın, 12 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 40 madalya kazandı. F.Bahçeli soprcular, organizasyonda 3 de rekor kırdı
  1. 5.2.2019
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