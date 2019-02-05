Aslan avladı – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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Aslan avladı

Aslan avladı

'nin 3. haftası derbi heyecanına sahne oldu.

'nin 3. haftası derbi heyecanına sahne oldu. 1907 Espor Takımı, Espor'u 1-0 mağlup ederek 3. haftayı ikide iki ile kapattı. Sarı-lacivertliler, Esports'u da aynı skorla geçti.
  1. 5.2.2019
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