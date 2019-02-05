Alex de Souza hala gözde – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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de Souza hala gözde

Alex de Souza hala gözde
'de efsane olan , instagram'dan Coritiba'da attığı bir golün videosunu paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar da gönderiyi beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Sambacıya 'seni unutmadık' mesajları atıldı.
  1. 5.2.2019
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