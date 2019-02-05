10 kürekçiye milli davet – Fotomaç – 05 Şubat 2019
05 Şubat 2019, Salı
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10 kürekçiye milli davet

10 kürekçiye milli davet

Amatör branşlarda bir numara olan 'nin kürek şubesinden 10 sporcu milli takıma davet edildi.

5-25 Şubat tarihleri arasında ve 'da gerçekleştirilecek kamplara katılacak isimler şöyle: Bayram Sönmez, Fatih Ünsal, Enes Kuşku, Kaan , Onat Kazaklı, İnanç Şahin, Emir Saygılı, Denizhan Aydın, Yiğit Saygılıgil (antrenör), Nigar Demiroğlu, Petek Hepsağ.
  1. 5.2.2019
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