Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 19.00'da; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanda 4 gruba ayrılan futbolcular, hücum ve defans organizasyonları çalıştı. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 4.2.2019 21:29
- Güncelleme: 4.2.2019 22:01
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'Moral kazandık'
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Yorum
karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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Beşiktaş Kagawa ile çok farklı!
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Yorum
cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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