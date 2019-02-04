Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları başladı
04 Şubat 2019, Pazartesi
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'de hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları başladı

'in 21'inci haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya ile karşılaşacak , maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman saat 19.00'da; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanda 4 gruba ayrılan futbolcular, hücum ve defans organizasyonları çalıştı. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 4.2.2019 21:29
  2. Güncelleme: 4.2.2019 22:01
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