U21’le bile çalıştırmadılar
Beşiktaş armasını hiç öpmediğini söyleyerek tepki alan Tolgay Arslan sözlerine açıklık getirdi.
Beşiktaş armasını hiç öpmediğini söyleyerek tepki alan Tolgay Arslan sözlerine açıklık getirdi. Tecrübeli futbolcu, transfer sürecinde çok zor günler yaşadığını belirterek, "Beşiktaş'ta U21 takımıyla bile çalışmama izin vermediler. Son günler çok stresli oldu, menajerim de kaygılanmaya başladı. Bu yüzden bu formayı giyince çok duygulandım" dedi.
- 3.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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