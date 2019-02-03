U21’le bile çalıştırmadılar – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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’le bile çalıştırmadılar

U21’le bile çalıştırmadılar

armasını hiç öpmediğini söyleyerek tepki alan sözlerine açıklık getirdi.

armasını hiç öpmediğini söyleyerek tepki alan sözlerine açıklık getirdi. Tecrübeli futbolcu, transfer sürecinde çok zor günler yaşadığını belirterek, "Beşiktaş'ta takımıyla bile çalışmama izin vermediler. Son günler çok stresli oldu, menajerim de kaygılanmaya başladı. Bu yüzden bu formayı giyince çok duygulandım" dedi.

  1. 3.2.2019
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