Sadık 10 gün yok
Göztepe maçını tamamlayamayan Sadık Çiftpınar'ın çekilen MR'ın ardından 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Göztepe maçını tamamlayamayan Sadık Çiftpınar'ın çekilen MR'ın ardından 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Jerome'un sert faulüne maruz kalan başarılı oyuncu, Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek. Zenit maçına ise yetişecek.
- 3.2.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Sadık 10 gün yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.