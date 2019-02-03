Sadık 10 gün yok – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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Sadık 10 gün yok

Sadık 10 gün yok

maçını tamamlayamayan 'ın çekilen 'ın ardından 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

maçını tamamlayamayan 'ın çekilen 'ın ardından 10 gün sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Jerome'un sert faulüne maruz kalan başarılı oyuncu, deplasmanında forma giyemeyecek. Zenit maçına ise yetişecek.

  1. 3.2.2019
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