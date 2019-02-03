Moses, Tolgay ve Sadık, UEFA listesinde – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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Moses, Tolgay ve Sadık, listesinde

Moses, Tolgay ve Sadık, UEFA listesinde

'ya verilen yeni listeye eklenen isimler belli oldu.

'ya verilen yeni listeye eklenen isimler belli oldu. , yeni transferlerden , ve Sadık Çiftpınar'ı listeye dahil etti. yine listeye yazılmadı. UEFA Avrupa Ligi'nde forvette Slimani ile Frey ikilisi forma giyecek.

  1. 3.2.2019
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