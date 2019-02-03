Moses, Tolgay ve Sadık, UEFA listesinde
UEFA'ya verilen yeni listeye eklenen isimler belli oldu.
UEFA'ya verilen yeni listeye eklenen isimler belli oldu. Ersun Yanal, yeni transferlerden Victor Moses, Tolgay Arslan ve Sadık Çiftpınar'ı listeye dahil etti. Soldado yine listeye yazılmadı. UEFA Avrupa Ligi'nde forvette Slimani ile Frey ikilisi forma giyecek.
- 3.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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