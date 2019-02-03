Galatasaray da istemiş
Empoli'den transfer edilen Miha Zajc takımla ilk idmanına çıktı.
Empoli'den transfer edilen Miha Zajc takımla ilk idmanına çıktı. Sloven maestronun ortama hemen ısındığı gözlendi. Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda Göztepe maçı kadrosunda olanların büyük çoğunluğu yer almadı. Yeni transferler ile diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından U21 takımıyla çift kale maç yaptı.
GALATASARAY DA İSTEMİŞ
Miha Zajc'ı 3 yıl önce Aslan'ın da istediği ortaya çıktı. Sloven gazeteci Bohoric, "G.Saray, Zajc için girişimde bulundu. Empoli'nin şartları daha iyiydi. Zajc çok koşar, iyi pas dağıtır. Frikikleri öldürücüdür" dedi.
- 3.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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