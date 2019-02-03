Diego Reyes: Oynamaya geldim

Leganes'e kiralanan Reyes, La Liga'ya döndüğü için heyecanlı olduğunu söyledi. İmza töreninde konuşan Meksikalı oyuncu, "Buraya geleceğimden çok emindim. Oynamaya geldim. Takımın kalitesi iyi, iyi yerlere geleceğiz" dedi.