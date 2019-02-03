Diego Reyes: Oynamaya geldim – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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Diego Reyes: Oynamaya geldim

Diego Reyes: Oynamaya geldim

Leganes'e kiralanan Reyes, 'ya döndüğü için heyecanlı olduğunu söyledi.

Leganes'e kiralanan Reyes, 'ya döndüğü için heyecanlı olduğunu söyledi. İmza töreninde konuşan Meksikalı oyuncu, "Buraya geleceğimden çok emindim. Oynamaya geldim. Takımın kalitesi iyi, iyi yerlere geleceğiz" dedi.

  1. 3.2.2019
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