Diego Reyes: Oynamaya geldim
Leganes'e kiralanan Reyes, La Liga'ya döndüğü için heyecanlı olduğunu söyledi.
Leganes'e kiralanan Reyes, La Liga'ya döndüğü için heyecanlı olduğunu söyledi. İmza töreninde konuşan Meksikalı oyuncu, "Buraya geleceğimden çok emindim. Oynamaya geldim. Takımın kalitesi iyi, iyi yerlere geleceğiz" dedi.
- 3.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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