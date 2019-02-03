Bu kez 12’den – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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Bu kez 12’den

Bu kez 12’den

Yenilerden ’in kaleyi bulan ilk şutu gol olurken, da müthiş pas yüzdesiyle tam not aldı.

Yaz transferinde 'karavana' atan , ara transferde turnayı gözünden vurmuş görünüyor... Özellikle 'dan alınan Çiftpınar, savunmanın şimdiden bel kemiği oldu. Başarılı oyuncu, karşısında 41'de 39 pas isabet (yüzde 95) oranıyla mest etti.

ŞOV BAŞLADI
'den kiralanan ise kaleyi bulan ilk şutunda gol atarak klasını kanıtladı. Topla direkt kaleye yönelen Nijeryalı yıldızın, tamamen hazır olduğunda hücum gücünü ikiye katlayacağı belirtiliyor. Zajc, ve 'in de rekabete katılmasıyla Fenerbahçe'nin kadro kalitesi zirveye ulaşacak

ZENİT'İN GÖZÜ KORKTU
Fenerbahçe'nin yükselişi Zenit'i de ürküttü. Teknik direktör Semak, "Rakibimizin ligdeki konumu bizi rehavete sokmamalı. Yeni oyuncular geldi. Ligde de kazanmaya başladılar. Kesinlikle zor maç olacak" dedi.

  1. 3.2.2019
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