Bu kez 12’den

Yaz transferinde 'karavana' atan Fenerbahçe, ara transferde turnayı gözünden vurmuş görünüyor... Özellikle Yeni Malatyaspor'dan alınan Sadık Çiftpınar, savunmanın şimdiden bel kemiği oldu. Başarılı oyuncu, Göztepe karşısında 41'de 39 pas isabet (yüzde 95) oranıyla mest etti.



ŞOV BAŞLADI

Chelsea'den kiralanan Victor Moses ise kaleyi bulan ilk şutunda gol atarak klasını kanıtladı. Topla direkt kaleye yönelen Nijeryalı yıldızın, tamamen hazır olduğunda hücum gücünü ikiye katlayacağı belirtiliyor. Zajc, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'in de rekabete katılmasıyla Fenerbahçe'nin kadro kalitesi zirveye ulaşacak



ZENİT'İN GÖZÜ KORKTU

Fenerbahçe'nin yükselişi Zenit'i de ürküttü. Teknik direktör Semak, "Rakibimizin ligdeki konumu bizi rehavete sokmamalı. Yeni oyuncular geldi. Ligde de kazanmaya başladılar. Kesinlikle zor maç olacak" dedi.