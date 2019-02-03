Bu kez 12’den
Yenilerden Victor Moses’in kaleyi bulan ilk şutu gol olurken, Sadık da müthiş pas yüzdesiyle tam not aldı.
Yaz transferinde 'karavana' atan Fenerbahçe, ara transferde turnayı gözünden vurmuş görünüyor... Özellikle Yeni Malatyaspor'dan alınan Sadık Çiftpınar, savunmanın şimdiden bel kemiği oldu. Başarılı oyuncu, Göztepe karşısında 41'de 39 pas isabet (yüzde 95) oranıyla mest etti.
ŞOV BAŞLADI
Chelsea'den kiralanan Victor Moses ise kaleyi bulan ilk şutunda gol atarak klasını kanıtladı. Topla direkt kaleye yönelen Nijeryalı yıldızın, tamamen hazır olduğunda hücum gücünü ikiye katlayacağı belirtiliyor. Zajc, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'in de rekabete katılmasıyla Fenerbahçe'nin kadro kalitesi zirveye ulaşacak
ZENİT'İN GÖZÜ KORKTU
Fenerbahçe'nin yükselişi Zenit'i de ürküttü. Teknik direktör Semak, "Rakibimizin ligdeki konumu bizi rehavete sokmamalı. Yeni oyuncular geldi. Ligde de kazanmaya başladılar. Kesinlikle zor maç olacak" dedi.
- 3.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Bu kez 12’den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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